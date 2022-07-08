Глава Якутии устроил разнос главе района из-за непотушенного пожара

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев на совещании по лесным пожарам раскритиковал главу Чурапчинского района. Николаев отметил, что в регионе действует всего один лесной пожар, тогда как, к примеру, в Нерюнгринском их 30. Тем не менее, власти не смогли принять достаточных мер, и за короткое время площадь возгорания выросла до 180 га.

«Вызывает опасения и то, что в некоторых районах количество пожаров маленькое, но тушение проводится недостаточно быстро и эффективно. В Чурапчинском районе единственный пожар, который там находится, долго не мог быть локализован», – подчеркнул глава Якутии.

Глава улуса Степан Саргыдаев пояснил, что локализовать пожар долгое время не получалось из-за сильного ветра. Николаев же отметил, что сейчас в Якутию пришел циклон, и поручил максимально отработать пожары, пока в регионе идут дожди.

«Сейчас пришел циклон, начались дожди в ряде районов. Мы должны максимально воспользоваться благоприятными погодными условиями, которые сейчас установились. Необходимо не только локализовать пожары, но и принять все меры по тушению и ликвидации. Это очень важно для того, чтобы пожары не разрастались, когда вернется сухая погода», – добавил глава.

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