В Якутии с прошлого года втрое сократилось число пожаров

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии отметили резкое сокращение числа лесных пожаров. По данным чиновников, в сравнении с сезоном 2021 года в республике сейчас действует в три раза меньше возгораний. Также, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, пройденные огнем площади сократились в восемь раз.

«Ситуация гораздо лучше, чем в прошлом году, но расслабляться никоим образом нельзя. Потому что у нас по ряду районов ситуация далека от того, чтобы мы были спокойны. В особенности это касается южных районов - Нерюнгринского, Алданского, Усть-Майского. Серьезная ситуация по Томпонскому району», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

В правительстве также назвали самый «горящий» регион на сегодняшний момент – Нерюнгринский. Сегодня утром там действовало 30 лесных пожаров, хотя сейчас большинство из них локализовано. Вероятно, ситуации помогли аномальные дожди, которые накануне устроили потоп в нерюнгринской больнице.

Еще 18 пожаров действует в Алданском районе и 16 – в Усть-Майском. Николаев обратил особое внимание на Чурапчинский район, где действует всего один пожар, но его площадь за короткое время выросла до 180 га.

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