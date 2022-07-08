12 якутских семей, проживших в браке более 50 лет, наградили медалью «За любовь и верность»

Фото: ЯСИА

В здании ЗАГСа в Якутске 8 июля, в День семьи, любви и верности, 12 семейным парам из Мегино-Кангаласского, Горного, Намского улусов и столицы республики, прожившим в браке более 50 лет, вручили медали «За любовь и верность», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это семьи Карповых, Наумовых, Егоровых, Михайловых, Софроновых, Осиповых, Постниковых, Ивановых, Савостиных, супругов Павла Кузьмина и Полины Архиповой. Фамилии оставшихся двух семей в релизе не уточняются.

Отмечается, что пары наградили за крепость семейного союза, основанного на взаимной любви и верности, за воспитание детей достойными членами общества, за достигнутое благополучие, обеспеченное совместным трудом.

Так, к примеру, Николай и Тамара Карповы из села Павловск Мегино-Кангаласского улуса вместе уже 62 года. Они родили и воспитали пятерых детей. На сегодня у четы 14 внуков и 10 правнуков.

Кроме того, в год столетия образования республики 100 лучших семей Якутии из всех районов наградят всероссийской медалью «За любовь и верность». Во всех муниципальных образованиях пройдут торжественные мероприятия.

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