В Якутске в День семьи, любви и верности из роддома выписали 8 мальчиков и 8 девочек

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

8 июля, в День семьи, любви и верности в Якутске прошла торжественная выписка новорожденных детей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Сегодня из перинатального центра столицы выписали 16 детей — 8 мальчиков и 8 девочек.

Всем мамам вручены сертификаты «Дети столетия» на целевой капитал в размере 100 тысяч рублей, который учредил глава Якутии Айсен Николаев в честь столетия республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Также мамам вручили брошюры с QR-кодом, где можно найти актуальную информацию о воспитании детей, медицинских обследованиях и социальных выплатах в республике. Такая брошюра уже размещена в поликлиниках города и будет распространена по всем районам.

Якутия является лидером по рождаемости на Дальнем Востоке, занимает шестое место по стране. За первое полугодие 2022 года в республике родилось свыше пяти тысяч детей.

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