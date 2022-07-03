За первое полугодие 2022 года в Якутии родилось более 5,3 тысяч малышей

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

За шесть месяцев юбилейного для республики 2022 года родилось 5 375 детей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Это 2810 мальчиков и 2565 девочек, которые получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия». Напомнил, капитал учредил глава Якутии Айсен Николаев для малышей, родившихся в год 100-летия Якутской АССР.

По состоянию на 1 июля 2022 года принято 3609 решений о предоставлении права на целевой капитал «Дети столетия». Чаще всего родители решают использовать его на улучшение жилищных условий и покупку машины. Три семьи решили использовать средства на развитие подсобного хозяйства, две семьи открыли вклады на имя ребёнка.

369 заявителей уже распорядились средствами целевого капитала на общую сумму 35 миллионов 400 тысяч рублей.

Целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей выдается всем детям, рожденным или усыновленным в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также получить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС.