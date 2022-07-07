После застолья житель Якутска угнал и продал машину своего собутыльника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Якутске в полицию обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля. Оказалась, что такой сюрприз ему устроил знакомый, сообщила пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Накануне заявитель припарковал свою Toyota Succeed возле дома на улице Халтурина, но на утро машины не оказалось на месте. Ущерб составила порядка 350 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина. Как выяснилось, мужчины вместе выпивали. После совместного застолья заявитель заснул, а подозреваемый уехал в его машине. На следующий день он продал чужой автомобиль перекупщику за 150 тысяч рублей.

Машина была возвращена законному владельцу. Заведено уголовное дело по части третьей статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.