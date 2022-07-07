В Алдане водитель иномарки сбил школьницу на мопеде

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 6 июля в Алдане произошло ДТП с участием несовершеннолетнего на мопеде, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

42-летний водитель на Toyota Crown на перекрестке при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу мопеду Alfa SR под управлением 16- летней школьницы и сбил ее.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Девушку доставили районную больницу, где после осмотра врачом ей были диагностированы ушибы и ссадины. К счастью, в момент аварии она была мотошлеме, что помогло избежать более серьезных травм.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель Toyota Crown в результате ДТП не пострадал, имеет стаж вождения с 2011 года, за этот год к административной ответственности привлекался один раз за превышение скоростного режима.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Выяснилось, что раньше школьница привлекалась к ответственности за вождение мопеда без прав. В июне она получила водительское удостоверение категории А1, а чуть позже в том же месяце стала участницей ДТП, в котором никто не пострадал.

По факту происшествия ведется проверка.

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