В Алданском районе Якутии водитель сбил 11-летнего мопедиста и его 10-летнюю подружку

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Девочка доставлена в больницу

Днем 11 июня в поселке Нижний Куранах Алданского района 49-летний водитель на Toyota Ipsum сбил двух детей на мопеде, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Авария произошла из-за того, что водитель машины не уступил дорогу мопеду Honda Dio под управлением 11-летнего школьника, который двигался по главной дороге.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате с места ДТП в Алданскую районную больницу была доставлена 10-летняя пассажирка. Ей диагностировали множественные ушибы и ссадины и назначили амбулаторное лечение. Мальчик не пострадал. В момент автоаварии у обоих детей отсутствовали мотошлемы и другие средства защиты.

Водитель рассказал, что увидел мопед, которым управлял ребенок. Когда мальчик проезжал перекресток, он включил указатель правого поворота, но продолжил движение прямо, тем самым введя в заблуждение водителя машины. Мужчина резко затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Выяснилось, что мопед школьник взял в гараже, пока родителей не было дома. Он имел свободный доступ к гаражу и к ключам от мототехники. Материалы по факту дорожно-транспортного происшествия переданы в подразделение ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности.

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