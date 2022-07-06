Число действующих лесных пожаров в Якутии увеличилось до 85

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По состоянию на 8 утра 6 июля в Якутии действуют 85 лесных пожаров на площади 32,8 тысячи га, сообщает региональный оперштаб в своем телеграм-канале.

Наибольшее число возгораний все еще зарегистрировано в Нерюнгринском районе — 33, столько же было и вчера. В Алданском районе их количество за сутки увеличилось с 19 до 23. Еще в девяти районах действуют от одного до пяти пожаров в лесах. На территории Якутска выявили три, один из них локализован.

За минувшие сутки потушили семь лесных пожаров и обнаружили 15 новых. Локализовали пять.

В данное время 773 человека, в том числе 92 добровольца из числа местного населения, тушат 23 лесных пожара на площади 2,4 тысячи га. Задействовано 23 единицы техники.

При обнаружении пожара в лесах республики сообщите по номеру 8-4112-44-74-76 либо 8-800-100-94-00.

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