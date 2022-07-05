В Якутии зафиксировали 412 случаев укуса клещей

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По состоянию на 4 июля в 13 районах республики и Якутске зарегистрировали 412 укусов клещей, в том числе у 102 детей, сообщает управление Роспотребнадзора по Якутии.

Больше всего от кровососущих паукообразных страдают жители Ленского района — 160 укусов. В Алданском произошло 82 случая, в Нерюнгринском — 58, в том числе восемь завозных. В Якутске на данное время зафиксировали 25 случаев укуса клещей, в том числе пять завозных.

Из всех 412 человек только девять были ранее привиты. Серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином провели 254 укушенным, в том числе 69 детям. Против клещевого вирусного энцефалита привили 4069 человек (448 детей). Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза в Нерюнгринском районе у человека, который был укушен еще в Иркутской области.

Специалисты провели профилактическую акарицидную обработку на площади 39,2 га в Якутске и 12 районах.

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