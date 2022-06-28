Каждый четвертый укушенный клещом в Якутии — ребенок. Всего уже 91 несовершеннолетний

Акарицидная обработка Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 27 июня в 13 районах республики и Якутске зафиксировано 356 укусов клещей, в том числе у 91 ребенка, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Почти половина из них — 143 случая — произошла в Ленском районе. В Алданском — 68, в Нерюнгринском — 47, в том числе восемь завозных случаев. В Якутске зарегистрировано 23 укуса клещей, пять из них — случаи завоза из других регионов страны.

Из всех укушенных только девять человек были ранее привиты. Половине пострадавших провели серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином — 198 укушенным, в том числе 58 детям. У одного человека в Нерюнгринском районе, которого клещ укусил еще в Иркутской области, обнаружили иксодовый клещевой боррелиоз.

Против клещевого вирусного энцефалита привито 3003 человека, в том числе 328 детей.

На территории республики в местах массового пребывания населения начали проводить профилактические акарицидные обработки. На сегодня обработано 35,3 га в Якутске, Алданском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Хангаласском, Олекминском, Мегино-Кангаласском районах, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений 9,8 га.

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