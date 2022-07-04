Минздрав Якутии: погибших в результате урагана в Борогонцах нет

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В результате сильнейшей грозы во время открытия стадиона в селе Борогонцы Усть-Алданского района пострадало 14 человек, заявила журналистам во время брифинга заместитель министра здравоохранения республики Любовь Бурнашева.

По ее словам, они все уже доставлены в местную больницу. Среди пострадавших — двое 14-летних и один 17-летний подросток.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Они все в сознании и проходят диагностические обследования.

«Погибших и тяжелораненых нет. Дополнительная информация появится по итогам обследования», — сказала Бурнашева.

Напомним, в селе Борогонцы 4 июля после открытия памятника легендарному якутскому силачу Майагатта Бэрт Хара на новом стадионе разразился сильный ураган, который повалил конструкции, заборы и унес кровли. Люди на стадионе пострадали из-за того, что на них обрушились монитор-экран и декорации стадиона.

Обновление: по последним данным, количество пострадавших увеличилось до 18 человек.

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