Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил экипаж вертолета, нашедший потерпевший крушение АН-2

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Глава Якутии Айсен Николаев вручил от своего имени благодарности экипажу вертолета МИ-8 АК «Полярные авиалинии», которому спустя 11 дней поисков удалось обнаружить пропавший 21 июня самолет АН-2. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Благодаря их самоотверженной работе, практически без сна и отдыха, удалось найти и выжившего пассажира Павла Кривошапкина», — отметил глава.

Это командир Александр Евсеев, второй пилот Григорий Иванов и бортмеханик Василий Винокуров.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Напомним, самолет Ан-2 вылетел из местности Ус Хатын в Якутске в 6.30 21 июня и через шесть часов должен был приземлиться на площадке «Вертикальный» в Кобяйском районе. Однако в назначенное время судно там так и не появился — когда Ан-2 пропал с радаров, диспетчеры забили тревогу.

Нашли останки самолета только 1 июля на склоне горы примерно в 45 километрах от села Себян-Кюель. Оказалось, что он врезался в гору из-за плохой видимости: в этот день в районе сгустился туман, и пилот пытался маневрировать, дергая самолет то вверх, то вниз.

На борту было три человека, выжил только пассажир Павел Кривошапкин. На месте падения самолета были обнаружены обгоревшие тела командира Евгения Белицкого и второго пилота Владимира Мосейкина.

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