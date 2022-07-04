В Сунтарском районе Якутии пьяный мотоциклист врезался в опору уличного освещения

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Утром 3 июля на 961-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в селе Сунтар произошло ДТП с мотоциклом, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

18-летний мотоциклист на Regul Moto Dirtbike не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения.

В результате ДТП молодой человек получил множественные травмы — ушиб головного мозга, открытый перелом голени, переломы ребер и был госпитализирован в реанимационное отделение Сунтарской центральной районной больницы. Молодому человеку предстоит длительный период лечения и реабилитации.

В ходе проверки выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован в ГИБДД , полис ОСАГО отсутствует, у водителя нет прав, к тому же он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имел средств защиты.

Мотоцикл поместили на спецстоянку, а в отношении парня возбудили множество административных дел — за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за отсутствие мотошлема, за управление не зарегистрированным транспортным средством, за отсутствие полиса ОСАГО, за отсутствие водительских прав, а также еще за ряд допущенных нарушений ПДД.

«А ведь всего этого можно было избежать, будь у парня не только водительское удостоверение и шлем, но хотя бы голова на плечах», — заключили в ведомстве.

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