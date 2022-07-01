Отчим-насильник. В Якутске вынесли приговор педофилу, который пять лет тиранил падчериц

Фото: yakutia-daily.ru

В Якутске 32-летнего мужчину, совершившего 61 эпизод против половой неприкосновенности своих падчериц, приговорили к 16 годам исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на два года, сообщает СУ СК России по Якутии.

Первый эпизод произошел в январе 2016 года, когда девочкам было восемь и десять лет. Они долгое время не решались рассказать обо всем матери. И педофил этим пользовался. Преступные действия продолжались до февраля 2021 года, пока наконец девочки, уже ставшие подростками, не рассказали все матери. Та сообщила в полицию.

Подсудимый сперва признал свою вину, но впоследствии изменил показания и стал отрицать слова падчериц.

Тем не менее следователи собрали достаточно доказательств. Сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза выявила у отчима девочек наличие признаков гетеросексуальной педофилии.

Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. И приговорил его 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на два года. Пострадавшим оказана психологическая помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Олекминского района ответит в суде за надругательство над падчерицей (подробнее)

Залез в чужой дом и надругался над ребенком. Жителя Якутии осудили на 15 лет за насилие над пятилетней девочкой (подробнее)