Житель Олекминского района ответит в суде за надругательство над падчерицей

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Олекминском районе мужчина ответит в суде за преступление против половой неприкосновенности падчерицы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Когда его сожительница была на работе, он дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. На момент первого выявленного следователями преступного эпизода девочке было 10 лет.

Девочка рассказала о произошедшем матери, и женщина обратилась в полицию.

В отношении 39-летнего злоумышленника было возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Мужчину незамедлительно задержали, и впоследствии он был помещен под стражу.

С пострадавшей девочкой работала психолог, которая помогла ей минимизировать последствия насилия.

Хоть обвиняемый вину не признал, следствие собрало достаточно доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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