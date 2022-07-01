Асфальтирование проспекта Ленина в Якутске начнется в августе

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутске власти проверили ход капитального ремонта по проспекту Ленина на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Общая протяженность объекта составляет 2,9 километра. Работы по капитальному ремонту разбиты на два этапа: первый — от улицы Кулаковского до улицы Дзержинского (1,8 км), второй — от улицы Дзержинского до улицы Хабарова и от улицы Красноярова до улицы Кулаковского (1,1 км). Подрядчиком строительства является ООО «ДОРСТРОЙ», субподрядчиком — ООО «КИНГ-95».

Мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил, что асфальтирование проспекта Ленина планируется с августа месяца. Решение по дате начала работ, и с какого отрезка начнут асфальтирование, будет принято после 15 июля по итогам замера температуры грунта на участке от улицы Октябрьская до улицы Кирова.

На совещании также были обсуждены вопросы удорожания строительных материалов, что соответственно потребует дополнительных финансовых средств. Также есть еще не решенные вопросы по техническому присоединению, сетям связи и энергетики. Премьер-министр республики Андрей Тарасенко по этому поводу дал поручение организовать рабочее совещание с участием руководства «Водоканала», «Ростелекома» и «Якутскэнерго».

Капитальный ремонт проспекта Ленина начался в октябре прошлого года и продлится вплоть до 2023 года. Первый этап ремонта от улицы Дзержинского до площади Дружбы народов должен завершиться в сентябре этого года.

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