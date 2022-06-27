В Якутске пообещали уложить «более прочный» асфальт на проспекте Ленина

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутии пообещали сделать более прочный асфальт при ремонте проспекта Ленина. Как рассказали в мэрии, при асфальтировании в верхнем слое вместо обычного известнякового щебня дорожники используют камень повышенной прочности, который был добыт в Алданском районе.

По словам мэра Евгения Григорьева, такой камень обеспечит повышенную стойкость асфальта к износу. Повысится и его механическая прочность, и на проспекте будут реже образовываться колеи и выбоины.

По словам Григорьева, укладка нового асфальта начнется на проспекте в августе. Отметим, что капитальный ремонт проспекта Ленина начался еще прошлой осенью. Работы идут в два этапа: от площади Орджоникидзе до площади Дружбы народов на первом этапе, и от улицы Дзержинского до улицы Хабарова, а также от улицы Кулаковского до улицы Красноярова на втором этапе. Все работы должны завершиться к осени 2023 года.