Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна в Якутске ребенка

Фото: СК Якутии

Медики рассказали подробности о состоянии ребенка, который выпал из окна 12 этажа в Якутске. Ранее сообщалось, что его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. В Минздраве Якутии сообщили, что ребенок находится в республиканской больнице №1.

«В медучреждении ребенку оказана экстренная медицинская помощь. В настоящий момент его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Медики предпринимают весь комплекс мер, необходимых для спасения ребенка», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что ребенок остался жив благодаря прохожему, который успел поймать его. Сам спаситель также получил травмы и перелом руки – его тоже доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выпавший из окна в Якутске ребенок выжил, упав в руки прохожему (подробнее)

Следователи рассказали, как мальчик выпал из окна дома в Якутске (подробнее)