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Происшествия30 июня 2022 11:06

Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна в Якутске ребенка

Ему оказали экстренную медпомощь
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: СК Якутии

Фото: СК Якутии

Медики рассказали подробности о состоянии ребенка, который выпал из окна 12 этажа в Якутске. Ранее сообщалось, что его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. В Минздраве Якутии сообщили, что ребенок находится в республиканской больнице №1.

«В медучреждении ребенку оказана экстренная медицинская помощь. В настоящий момент его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Медики предпринимают весь комплекс мер, необходимых для спасения ребенка», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что ребенок остался жив благодаря прохожему, который успел поймать его. Сам спаситель также получил травмы и перелом руки – его тоже доставили в больницу.

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