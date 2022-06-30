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Происшествия30 июня 2022 9:30

В Якутске из окна 12 этажа выпал ребенок

Очевидцы вызвали ребенку скорую помощь
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Google maps

Фото: Google maps

В Якутске из окна жилого дома выпал ребенок, пишет телеграм-канал «Кримякутия». О происшествии рассказали очевидцы. По их словам, ребенок выпал с высоты 12 этажа.

ЧП произошло в доме по Лермонтова, 49. Ребенку, по оценке очевидцев, 4-5 лет. Его состояние не уточняется, но местные сообщили, что смогли вызвать ему скорую помощь не с первого раза. На место также выехали сотрудники полиции - в МВД сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия.

Последнее подобное происшествие произошло в Якутске в мае. Тогда из окна пятого этажа выпала женщина. Медики подоспели вовремя, однако спасти пострадавшую им не удалось.