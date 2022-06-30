В Якутске заключили под стражу двух подозреваемых в вымогательстве денег у местного бизнесмена

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29 июня Якутский городской суд избрал для подозреваемых в вымогательстве представителя Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД Саввы Алексеева и директора Крытого рынка Якутска Буянто Дондупова меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает издание Arcticpost.

Напомним, Алексеев и Дондупов были задержаны 28 июня в составе преступной группы, вымогавшей у местного бизнесмена 15 миллионов рублей. При этом Савве Алексееву пришлось вызывать скорую помощь.

«Видимо, симуляция сердечного приступа не спасла его от СИЗО», — подчеркнули в издании.

Ранее Савву Алексеева, бвышего сотрудника республиканского УФСБ, уже обвиняли в попытке мошенничества, но в 2021 году Московский горсуд отменил приговор Солнцевского районного суда, который якобы был составлен с нарушениями.

Прошлый эпизод вымогательства экс-силовика был связан со строительной компанией «Дорисс» – Алексеев представлялся бывшим помощником главы Якутии и требовал от компании многомиллионные суммы, угрожая срывом приемки дорожных работ.

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