Пострадавших при крушении вертолета Ми-8 доставят в Якутск

Фото: "Полярные авиалинии"

Пострадавших при крушении вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний" доставят в Якутск. На место крушения вылетел самолет Ан-26 компании с медиками центра катастроф на борту. Также к вылету готовятся два вертолета Ми-8 со спасателями и врачами.

Отметим, что во время крушения на борту Ми-8 находилось 23 человек: трое членов экипажа и 20 пожарных Авиалесоохраны. По предварительным данным никто не погиб, но точное число пострадавших пока неизвестно.

Крушение вертолета произошло сегодня в районе 9 вечера по местному времени. По неким техническим причинам Ми-8 совершил жесткую посадку, в результате чего оказался разрушен. В этот момент он выполнял вылет по мониторингу лесных пожаров.

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