В упавшем Ми-8 летел отряд десантников Авиалесоохраны

Фото: "Полярные авиалинии"

В вертолете Ми-8 "Полярных авиалиний", который потерпел крушение в Алданском районе, помимо экипажа находились сотрудники Авиалесоохраны. В МЧС сообщили, что вертолетом летели 20 пожарных, а также трое членов экипажа. По предварительным данным, погибших нет, информация по пострадавшим уточняется.

В район вылетел вертолет Ми-8 спасателей и Ан-26 "Полярных авиалиний". Также на место крушения выехала следственная группа - СК уже завел уголовное дело по факту катастрофы.

Известно, что упавший вертолет занимался мониторингом пожарной обстановки в Алданском районе. Он вылетел на задание в вечернее время. Планировалась ли высадка десанта Авиалесоохраны в районе, пока не уточняется.