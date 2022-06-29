Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2022 13:51

В упавшем Ми-8 летел отряд десантников Авиалесоохраны

На борту, помимо экипажа, находились еще 20 человек
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Полярные авиалинии"

Фото: "Полярные авиалинии"

В вертолете Ми-8 "Полярных авиалиний", который потерпел крушение в Алданском районе, помимо экипажа находились сотрудники Авиалесоохраны. В МЧС сообщили, что вертолетом летели 20 пожарных, а также трое членов экипажа. По предварительным данным, погибших нет, информация по пострадавшим уточняется.

В район вылетел вертолет Ми-8 спасателей и Ан-26 "Полярных авиалиний". Также на место крушения выехала следственная группа - СК уже завел уголовное дело по факту катастрофы.

Известно, что упавший вертолет занимался мониторингом пожарной обстановки в Алданском районе. Он вылетел на задание в вечернее время. Планировалась ли высадка десанта Авиалесоохраны в районе, пока не уточняется.