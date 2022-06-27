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Происшествия27 июня 2022 10:37

Еще в одном районе Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров

В районе сейчас действуют 7 лесных пожаров
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МЧС Якутии

Фото: МЧС Якутии

Власти Якутии ввели режим ЧС муниципального характера в Томпонском районе республики. Решение было принято на заседании регионального оперштаба в связи с пожарной обстановкой. Также режим ЧС рекомендовали ввести в Усть-Майском районе.

«Данный режим вводится, когда на территории района более 3 суток действует один крупный лесной пожар, а также в тушении возгораний задействовано более 50% сил и средств, предусмотренных сводным планом», – отметили в правительстве.

В Томпонском районе сейчас действуют 7 лесных пожаров, еще 3 возгорания наблюдаются в Усть-Майском районе. Отметим, что с с 19 июня режим ЧС также действует в Мирнинском районе.

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