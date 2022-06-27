На помощь якутским лесопожарным приедут еще 160 парашютистов-десантников

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прибытие еще 160 работников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» ожидается в Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на главного лесничего региона Андрея Коноплева.

«В ближайшее время ожидается прибытие дополнительных 160 человек из ПДПС Приморского, Хабаровского, Читинского и Бурятского авиаотделений ФБУ „Авиалесоохрана“», — сказал он.

В настоящее время в регионе уже работают 260 человек из Бурятского, Читинского, Амурского, Якутского и Приволжского отделений.

В республике с 23 июня действует режим повышенной готовности. По словам главного лесничего, в Томпонском, Усть-Майском, Олекминском районах имеются критерии для введения ЧС муниципального характера. В Мирнинском продолжает действовать режим ЧС в лесах.

На сегодня в Якутии действуют 29 лесных пожаров на общей площади 78,6 тысячи гектаров. В прошлом году в этот же период было 175 лесных пожаров. В данное время 657 человек и 23 единицы техники тушат 16 пожаров.

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