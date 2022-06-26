Около 200 человек из других дальневосточных регионов прибудут в Якутию для тушения пожаров

Фото ФБУ «Авиалесоохрана»

По данным Минэкологии республики на следующей неделе в Якутию для помощи в тушении пожаров прибывают порядка 200 человек из других дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В настоящее время в Якутии действует 28 лесных пожаров на территории девяти районов. В их тушении заняты 609 человек из числа работников парашютно-десантной пожарной службы, лесопожарной службы, местных жителей и 30 единиц техники, а также 16 вертолётов и самолётов.

– Сейчас режим ЧС муниципального характера действует на территории Мирнинского района. У Томпонского района критерии близки для введения такого режима. Муниципальные власти должны ускорить процесс введения режима и доложить нам о решении. Это позволит быстрее нарастить силы и средства», – сказал Дмитрий Садовников.

Сегодня в Ленском, Мирнинском и Олёкминском районах запланирована работа самолёта-зондировщика Ан-26 «Циклон».