Следком Якутии начал проверку по факту исчезновения ребенка при купании в Сунтарском районе

Фото: Служба спасения Якутии

По факту безвестного исчезновения ребенка при купании в Сунтарском районе следователи проводят процессуальную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Вечером 26 июня 12-летний мальчик, четверо его одношкольников и один 18-летний юноша купались в несанкционнированном для этого месте на реке Вилюй.

В какой-то момент мальчика унесло течением реки. С момента происшествия и до настоящего времени сотрудники Нюрбинского подразделения Службы спасения и местные жители проводят поисковые мероприятия.

Фото: Служба спасения Якутии

«В рамках процессуальной проверки устанавливаются фактические обстоятельства произошедшего, проводятся опросы и иные неотложные мероприятия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в релизе Следкома.

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