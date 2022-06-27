В Сунтарском районе Якутии на реке Вилюй утонул 12-летний мальчик

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Вечером 26 июня в селе Арылах Сунтарского района при купании на реке Вилюй в необорудованном для этого месте утонул мальчик 2009 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На месте происшествия работают сотрудники Центра ГИМС по Сунтарскому району, спасатели Нюрбинского филиала Службы Спасения республики, а также местные жители

К сожалению, на данный момент поиски результатов не дали. Сегодня они будут возобновлены.

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