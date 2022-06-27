Число лесных пожаров в Якутии растет: на сегодня действуют 29 возгораний

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на утро 27 июня на территории Якутии действуют 29 лесных пожаров в девяти районах, сообщает региональный оперштаб.

Вчера было 25 возгораний в 11 улусах.

Больше всего пожаров зарегистрировано в Мирнинском районе — семь.

На данный момент 657 человек и 23 единицы техники тушат 16 возгораний на 55,8 тысячи га. За все время огонь прошел 79,2 тысячи гектаров.

За сутки локализовали три пожара в трех районах на 4,2 тысячи га. Потушили три — в трех улусах на 182 га. И обнаружили семь новых — в шести районах на площади 8,1 тысячи га.

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