В Якутии тушат 16 лесных пожаров на общей площади 42,7 тысяч гектар

Фото: пресс-служба правительства Якутии

За сутки обнаружено пять новых лесных пожаров в Оленекском, Ленском, Олекминском, Сунтарском и Мирнинском районах.. Всего в Якутии действуют 25 возгораний на общей площади 61 640 гектар, сообщает оперштаб республики.

По состоянию на утро 26 июня локализовано три лесных пожара на площади 3,7 тысяч гектар в Нюрбинском, Олекминском, Усть-Майском районах. Еще три возгорания в Ленском, Усть-Майском и Мирнинском районах ликвидированы.

Всего тушится 16 пожаров на общей площади 42 715 га, из них 10 в зоне контроля, на труднодоступных и удаленных территориях на площади 42 056 га. В тушении задействовано 609 человек и 28 единиц технических средств.

При наличии облачности сегодня зондировщик «Циклон» «Авиалесоохраны» вызовет искусственные осадки в Мирнинском, Олекминском, Ленском и Нюрбинском районах.

По прогнозам системы ИСДМ-Рослесхоз в Амгинском, Вилюйском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском районах и в Якутске установится высокий IV класс пожарной опасности. В Намском, Горном, Алданском, Олекминском, Мирнинском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах сохраняется высокий IV класс пожарной опасности.

«Оперативный штаб напоминает, что на территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с действующими лесными пожарами и повышением класса пожарной опасности, с 23 июня решением КЧС введен режим повышенной готовности. Режим ЧС продолжает действовать в Мирнинском районе», — говорится в сообщении.

Оперштаб призывает граждан воздержаться от посещения лесов.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 140 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 85 324,8га. За аналогичный период прошлого года - 532 лесных пожара на общей площади 229 345,17 га.