Агрессивного водителя якутской маршрутки уволили
21 октября во время планерки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой было упомянуто, что водитель маршрутного автобуса №3, напавший на молодого человека с ломом, уволен.
Об этом сообщила начальник отдела транспорта Лилия Симонова. Мужчина был уволен 16 октября без права трудоустройства на другие маршруты из-за повторной жалобы.
Инцидент произошел 15 октября. Водитель автобуса №3 на остановке «8 марта» в ходе словесной перепалки напал с ломом на пассажира.
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ИСТОЧНИК KP.RU