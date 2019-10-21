Агрессивного водителя якутской маршрутки уволили

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-21T08:43:29+03:00

Мужчина больше не сможет работать ни на одном маршруте города

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21 октября во время планерки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой было упомянуто, что водитель маршрутного автобуса №3, напавший на молодого человека с ломом, уволен.

Об этом сообщила начальник отдела транспорта Лилия Симонова. Мужчина был уволен 16 октября без права трудоустройства на другие маршруты из-за повторной жалобы.

Инцидент произошел 15 октября. Водитель автобуса №3 на остановке «8 марта» в ходе словесной перепалки напал с ломом на пассажира.

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ИСТОЧНИК KP.RU