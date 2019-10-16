2019-10-16T09:49:07+03:00
Происшествия

Проверка «на мужика» в якутском автобусе: водитель маршрутки вышел на пассажира-инвалида с арматурой

В полицию обратилась одна из пассажирок
Ольга Донская
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По данному факту проводится проверка.По данному факту проводится проверка.Фото: ЯСИА
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Неприятный инцидент произошел в Якутске в салоне автобуса №3. Водитель маршрутки взял арматуру и вышел на пассажира, сообщает ЯСИА.

Диспетчерам полиции позвонила одна из пассажирок автобуса, по ее словам, водитель вел себя агрессивно по отношению к пассажирам - кричал и торопил. Один из пассажиров не выдержал и попросил его успокоиться, на что водитель предложил ему выйти из транспорта.

- Выходи, если мужик, или затрусил? Дождавшись, когда пассажир выйдет, взял арматуру и выбежал за ним следом, — рассказала девушка-очевидец. Она также заявила, что в результате 19-летний парень получил побои. Родители молодого человека сообщили, что у него имеется инвалидность.

Руководитель маршрута №3 Антон Марданов отметил, что в отношении водителя проводится проверка, а в случае если слова пассажирки подтвердятся, то руководством будут приняты соответствующие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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