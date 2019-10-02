Конкурс на должность гендиректора Национального художественного музея проведут заново
Только один кандидат подал полный пакет документов
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
Как сообщает ЯСИА, конкурс на должность генерального директора Национального художественного музея пришлось отменить, так, как только один кандидат подал полный пакет документов. Отбирать конкурсантов будут заново.
Параллельно идет очный набор в другое учреждение культуры – театр оперы и балета. Отбор руководителя НХМ будет возобновлен, но, когда и как пока неизвестно, в положение конкурса могут внести изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU