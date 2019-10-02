Конкурс на должность гендиректора Национального художественного музея проведут заново

СЕГОДНЯ 03:34 2019-10-02T03:34:29+03:00

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Как сообщает ЯСИА, конкурс на должность генерального директора Национального художественного музея пришлось отменить, так, как только один кандидат подал полный пакет документов. Отбирать конкурсантов будут заново.

Параллельно идет очный набор в другое учреждение культуры – театр оперы и балета. Отбор руководителя НХМ будет возобновлен, но, когда и как пока неизвестно, в положение конкурса могут внести изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU