В одном из жилых домов Якутска провалился пол
Никто не пострадал
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В Якутске в жилом доме на проспекте Ленина 34 частично осыпался пол в тамбуре. Утечки газа нет.
На место происшествия приезжали силы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Жильцы дома самостоятельно покинули здания, угрозы нет. Восстановительные работы проводят администрация города и управляющая компания.
Примечательно, что в 2000-ых годах у этого же дома обрушилась несущая стена.
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ИСТОЧНИК KP.RU