В одном из жилых домов Якутска провалился пол

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-12T10:08:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске в жилом доме на проспекте Ленина 34 частично осыпался пол в тамбуре. Утечки газа нет.

На место происшествия приезжали силы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Жильцы дома самостоятельно покинули здания, угрозы нет. Восстановительные работы проводят администрация города и управляющая компания.

Примечательно, что в 2000-ых годах у этого же дома обрушилась несущая стена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Якутск – зона подтопления: как столица республики стала Венецией на Крайнем Севере (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU