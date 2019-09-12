2019-09-12T10:08:04+03:00
Происшествия

В одном из жилых домов Якутска провалился пол

Никто не пострадал
Ольга Донская
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В Якутске в жилом доме на проспекте Ленина 34 частично осыпался пол в тамбуре. Утечки газа нет.

На место происшествия приезжали силы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Жильцы дома самостоятельно покинули здания, угрозы нет. Восстановительные работы проводят администрация города и управляющая компания.

Примечательно, что в 2000-ых годах у этого же дома обрушилась несущая стена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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