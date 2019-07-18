Якутск – зона подтопления: как столица республики стала Венецией на Крайнем Севере

Почему любой мало-мальски сильный дождик превращает Якутск в подобие Венеции? Как известно, зоной подтопления считается территория, где грунтовые воды залегают на глубине менее трех метров. Получается, что в столице республики, где глубина залегания надмерзлотных вод сезонно-талого слоя не превышает двух метров, под это определение подпадает практически вся территория города.

При этом в столице республики нарушена естественная система дренирования – сбора талых и дождевых вод. Не организован также сбор и отвод осадков с крыш и под зданиями. Ливневой канализации как не было, так и нет, а немногочисленные имеющиеся придорожные водоотводные лотки превращаются в сборники грязи и свои функции не выполняют.

Горканал не поможет

Чтобы построить самый крупный в мире город на вечной мерзлоте, пришлось засыпать десятки мелких проток и озер. Нарушение естественной гидрологической сети города, а также масштабное строительство жилых домов и дорог спровоцировали интенсивное переувлажнение грунтов, которое идет вот уже несколько десятков лет. И с каждым годом уровень надмерзлотных вод в Якутске повышается.

Массовая застройка центра города каменными многоэтажками и строительство асфальтированных дорог спровоцировали интенсивное переувлажнение грунтов.Фото: Из личного архива героя публикации

Из-за их высокой засоленности гибнут деревья (такая почва непригодна для их роста), активизируются процессы осадки, набухания и разуплотнения грунтов. Отсюда многочисленные провалы и выпучивания на тротуарах и дорогах, так хорошо знакомые всем нам, и деформация фундаментов зданий.

Сегодня для борьбы с обводнением в Якутске широко применяется лишь один метод – подсыпка привозным грунтом. Это дешево, поэтому делается по принципу «чем больше – тем лучше»: в огромных объемах, без учета общей планировки и создаваемых уклонов для стока воды.

В последние годы много говорится о восстановлении проточности горканала как одном из способов решения проблемы обводнения. Однако ученые с этим не согласны.

Проект закрытой дренажной галереи для сбора и отвода поверхностных вод с территории города лег под сукно из-за дороговизны.Фото: Из личного архива героя публикации

- Канал прокладывается в поверхностном варианте, что в условиях Якутска проблему не решит, - считает доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, профессор Виктор Васильевич Шепелёв. - Просто потому, что при нынешних уклонах вода по нему не потечет. Пропуска воды по горканалу уже пытались добиться в начале 2000-х годов, когда в озера Сергелях и Сайсары закачивались огромные объемы ленской воды. Однако вместо проточности мы получили подтопление береговых зон. Для борьбы с подтоплением территории Якутска сотрудники Института мерзлотоведения, «Якутгражданпроекта» и объединения «Геотехнология» А.П.Таяхов, Ф.А.Попенко и я предлагали городу альтернативу – закрытую дренажную галерею, которая решила бы сразу две проблемы: обеспечение проточности горканала, сбора и отвода поверхностных вод с территории города. Большинство специалистов поддержали этот проект, однако его положили под сукно из-за дороговизны.

Старые дома в центре надо сносить

Массовая застройка центра города, а именно проспекта Ленина, началась в 50-е годы. В большинстве своём, там возводились 4-5-этажные дома с низким проветриваемым подпольем. После полувека эксплуатации из-за естественного старения материалов многие из этих домов начали активно разрушаться.

На обрушение дома №11 на проспекте Ленина собрался поглазеть весь город.Фото: Из личного архива героя публикации

Первой «ласточкой» стало обрушение несущей стены дома №9 на проспекте Ленина в мае 1969 года. Обрушивался и угол соседнего с ним пятиэтажного дома №11. В начале третьего тысячелетия серьезные деформации произошли в домах №12, 27 и 23 на проспекте Ленина.

В начале апреля 2009 года обрушилась несущая стена дома на проспекте Ленина, 44, где располагается почтовое отделение №7. То же самое несколькими годами ранее произошло в домах №14 и 34.

По результатам экспертизы износ дома №27 на проспекте Ленина составил 99%. Фото: yakutiamedia.ru..

Летом 2011 года обрушились балконы многоквартирного дома №6/1 на проспекте Ленина. А в июле 2015-го образовались трещины на стенах четырехэтажного 32-квартирного жилого дома №27 на проспекте Ленина. По результатам экспертизы это здание 1957 года постройки было признано не подлежащим капитальному ремонту – его износ составил 99%. Весной 2016 года строители завершили разбор руин. Планировалось, что на месте этого дома возведут бизнес-центр, однако прошло 3,5 года, а участок так и не освоен.

Дом, где ЗАГС

В 1986 году по левому крылу 4-этажного дома №46 на проспекте Ленина, что рядом с Театром оперы и балета, пошла трещина. Всех жильцов из четвертого и частично третьего подъездов выселили, и очень вовремя – практически сразу этот угол обрушился.

Вспоминает одна из жильцов этого здания, известного в народе как «дом, где ЗАГС», Анисия Ефремова: «Наш дом был построен в 60-е годы по инициативе Якутского геологоуправления, поэтому раньше здесь жило очень много семей геологов. Самый центр города: рядом кинотеатр, магазин, Академия наук, Зеленый луг, театр, стены добротные, оконные проемы высокие, рамы в три ряда, во дворе кладовые – красота! Никто не ожидал, что он может обвалиться.

В мае 1986 года, когда пошла трещина, выселили весь наш четвертый подъезд и 4 смежные квартиры в третьем подъезде. Жильцов первого, второго и большей части третьего подъезда это не коснулось.

Дома на проспекте Ленина, 44 (на фото справа) и 46 (на заднем плане) после обрушения были восстановлены и стоят до сих пор.Фото: Из личного архива героя публикации

На сборы дали несколько дней, может неделю. Торопили, особо не церемонились, недовольных предложенными вариантами вывозили с привлечением милиции. Несколько семей «упекли» в «деревяшки» на Птицефабрике и Племобъединении. В итоге люди все равно соглашались, так как боялись остаться ни с чем. Нам выделили частично-благоустроенную квартиру в «деревяшке» на улице Пионерская.

Для вывоза пожитков всем переселенцам предоставили машины. А вот обратно мы привезли только половину мебели: диваны и кровати пришлось выкинуть из-за клопов, которых на Пионерской было множество. Заново обставлять квартиру в тогдашнюю эпоху дефицита было ой как непросто.

В родные пенаты жильцы вернулись только в январе 1987-го. Правда, не все. В то время квартирный вопрос в столице республики стоял остро, поэтому заселиться обратно оказалось куда сложнее. Когда нас выселяли, прошел слушок: будете требовать благоустроенную квартиру – обратно не вернетесь. У некоторых так и получилось.

У нашей соседки, её звали Зинаида Ивановна, с сыном была 3-комнатная квартира на втором этаже. Переезжать в «деревяшку» она ни в какую не хотела, и им предоставили «однушку» на 202 микрорайоне. В итоге временное жилье стало для них постоянным. Еще одна женщина с ребёнком из третьего подъезда тоже долго бегала по инстанциям, пытаясь чего-то добиться, но безуспешно.

Свои квартиры в доме в самом центре города людям пришлось "выбивать". Повезло не всем.Фото: Из личного архива героя публикации

Практически сразу после переселения в горисполкоме объявили, что в квартирах на первом этаже разместится ЗАГС, и начали предлагать жильцам другие варианты. Ордеры раздавали щедро, но в квартиры на окраинах. Мы отказались от предложенной «двушки» в новенькой КПД-шке, но у чёрта на куличках и меньшей площади – всего 45 «квадратов» вместо наших 54-х.

Мы были твёрдо намерены вернуться в свой дом, так как считали, что имеем на это полное право. Но свою жилплощадь пришлось, что называется, выбивать. Сходили на разведку, узнали, что в соседнем третьем подъезде освободились две «двушки». За одну из них мы и боролись – муж чуть ли не ночевал в горисполкоме, чтобы в шесть утра «поймать» в коридоре нужного чиновника. В итоге из трех квартир на первом этаже обратно вернулась только наша семья.

Мы так и живем в этом доме. Он, конечно, уже «старичок», но никаких крупных катаклизмов здесь больше не происходило».

Септик в Якутске – вещь опасная

По данным специалистов, с домом №46 на проспекте Ленина изначально было не всё гладко. При его строительстве использовали просроченный цемент, низкую марку бетона и некачественный кирпич. Свою роль сыграло и плохо проветриваемое подполье, из-за которого фундамент пришел в негодность. Кроме того, здесь, как и во всех каменных домах, построенных до появления в столице республики канализации (первый коллектор сдали в эксплуатацию в 1968 году), был установлен септик.

Массовая застройка центра города каменными многоэтажками и строительство асфальтированных дорог спровоцировали интенсивное переувлажнение грунтов.Фото: Из личного архива героя публикации

- В условиях Якутска септики – очень опасная вещь. Объемы утечек из находящихся под землей емкостей никто не контролирует и повреждения не заделывает, поэтому сточные воды могут уходить в землю годами. Более того – собственникам это на руку, ведь вызывать «фекалку» приходится реже и платить, соответственно, меньше. В последнее время негативные последствия подобного соседства начали ощущать на себе жители окраин Якутска и дачники, участки которых оказались рядом с коттеджной застройкой – их затапливает, - отмечает Виктор Шепелёв.

По мнению ученых, старые дома на проспекте Ленина нужно сносить. Эффекта от укрепительных работ хватит на 8-10 лет, но всё это временно. Из-за безобразной эксплуатации, постоянной течи канализационных и бытовых вод осадка и разрушение фундаментов шли годами, и локальные меры по их усилению проблему уже не решат.

Продолжение следует…

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Достояние мировой науки

Но есть в Якутске и другие примеры. Возведенное 82 года назад в условиях дефицита стройматериалов и отсутствия строительной техники здание Якутской ТЭЦ (тогда - центральной электростанции) вошло в историю и стало достоянием мировой науки.

Его строительство заняло 4 года и было завершено 7 ноября 1937 года. Здание построено по уникальной технологии – на колоннах с башмаками. При проектировании были учтены передовые идеи в теории оснований и фундаментов, возводимых на вечной мерзлоте. По рекомендации ученых, основной объем работ по возведению фундаментов выполнялся зимой, поэтому для монтажа бетонных башмаков фундамента и заливки свай пришлось воздвигнуть временные тепляки. Башмаки весом более пяти тонн делали прямо в котловане. Чтобы бетон «схватился», нужно было 10-12 дней поддерживать в котловане температуру плюс 20 градусов.

В смутные 90-е из-за отсутствия финансирования оборудование ТЭЦ работало на «честном слове», авария за аварией. Перед началом отопительного сезона не могли заполнить котлы – они «бежали», как решето. Техническое подполье станции было полностью залито водой – фактически она стояла на самом настоящем айсберге. Ситуация более-менее нормализовалась лишь в 1997 году.

За эти годы здание Якутской ТЭЦ, фактически единственный представитель советского конструктивизма в республике, пережило целый ряд преобразований и реконструкций, но, несмотря на всё это, на своем месте по сей день.

Возведение столь мощного объекта в столь сложных климатических условиях стало единственным примером в мировой практике энергостроительства на вечной мерзлоте.

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