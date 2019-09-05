Улицу Лермонтова открыли для движения транспорта
Утечка на газопроводе высокого давления на перекрестке улиц Лермонтова и Октябрьская устранена. Для проведения восстановительных работ было частично перекрыто движение транспорта.
Причиной ЧП стала коррозия – газопровод высокого давления диаметром 159 мм был проложен в конце 1960-х годов, в первые годы газификации Якутска. Сотрудники «Сахатранснефтегаза» ликвидировали утечку в максимально короткие сроки. Аварийно-восстановительные работы велись весь день и к полуночи дорожное полотно было восстановлено в полном объеме.
В производстве работ были задействованы четыре ремонтные бригады, один экскаватор, две ремонтные автомашины, два самосвала и шесть легковых автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU