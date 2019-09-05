Улицу Лермонтова открыли для движения транспорта

СЕГОДНЯ 03:11 2019-09-05T03:11:31+03:00

Проезд для автотранспорта был открыт в полночь.

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Утечка на газопроводе высокого давления на перекрестке улиц Лермонтова и Октябрьская устранена. Для проведения восстановительных работ было частично перекрыто движение транспорта.

Причиной ЧП стала коррозия – газопровод высокого давления диаметром 159 мм был проложен в конце 1960-х годов, в первые годы газификации Якутска. Сотрудники «Сахатранснефтегаза» ликвидировали утечку в максимально короткие сроки. Аварийно-восстановительные работы велись весь день и к полуночи дорожное полотно было восстановлено в полном объеме.

В производстве работ были задействованы четыре ремонтные бригады, один экскаватор, две ремонтные автомашины, два самосвала и шесть легковых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU