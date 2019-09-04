Одну из центральных улиц Якутска перекрыли из-за утечки газа

Утечка газа стала причиной перекрытия участка улицы Лермонтова в Якутске от торгового центра «Палладиум» до стадиона «Туймаада». Ремонтно-восстановительные работы ведут сотрудники управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаза».

Утечка произошла 4 сентября на газопроводе высокого давления диаметром 159 мм. Причиной ЧП стала коррозия – этот газопровод был проложен в конце 1960-х годов, на заре газификации Якутска.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ приостановлена подача газа некоторым коммунально-бытовым объектам на участке от улицы Каландаришвили до улицы Петра Алексеева.

Как сообщили "КП в Якутии" в пресс-службе "Сахатранснефтегаза", по предварительным прогнозам, ремонтные работы могут занять весь день. Задействованы 4 ремонтные бригады, 1 экскаватор, две ремонтные автомашины, два самосвала и шесть легковых автомобилей.

Компания «Сахатранснефтегаз» убедительно просит автовладельцев во избежание пробок по возможности выстраивать свой маршрут с учетом проводимых аварийно-восстановительных работ.