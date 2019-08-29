2019-08-29T05:46:05+03:00
Происшествия

Владелец кафе, где 39 якутян отравились шаурмой, работал нелегально

Расследование уголовного дела по факту массового отравления продолжается
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Граждане оправились после отравления.Граждане оправились после отравления.Фото: ЯСИА
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Владелец кафе быстрого питания «Шаурма» в Чурапчинском районе, где с 26 по 28 июля отравились 39 якутян, работал нелегально.

По решению суда его оштрафовали за деятельность без регистрации в качестве ИП и хранение продукции без маркировки, работа заведения приостановлена.

В ходе проверки выяснилось, что все пострадавшие ели шаурму. В ходе лабораторных анализов в готовых блюдах кафе обнаружены бактерии кишечной палочки и сальмонеллы.

По факту массового отравления 39 человек возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие продолжается.

На сегодня все пострадавшие выписаны из больниц. Вред их здоровью, причиненный отравлением, будет установлен в ходе расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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