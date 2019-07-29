2019-07-29T12:10:36+03:00
Происшествия

Число пострадавших в результате массового отравления шаурмой в Якутии выросло до 27. Возбуждено уголовное дело

Ранее сообщалось о 22 пострадавших, в том числе восьмерых детях
Нинель ГУСЕВА
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У пятерых госпитализированных диагноз "сальмонеллез" подтвердился результатами анализов.У пятерых госпитализированных диагноз "сальмонеллез" подтвердился результатами анализов.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Число пострадавших в результате массового отравления шаурмой в Якутии выросло до 27. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе Минздрава республики, с 26 по 28 июля в Чурапчинскую центральную районную больницу с симптомами пищевого отравления обратились 27 жителей села Чурапча, в том числе 10 детей. Как выяснилось, все они 25-26 июля ели шаурму в одноименном кафе быстрого питания в селе Чурапча.

У всех пострадавших диагностирован сальмонеллез. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. У пятерых госпитализированных диагноз подтвердился результатами анализов, скоро будут готовы результаты анализов остальных. Ранее сообщалось о 22 пострадавших, в том числе восьмерых детях.

Также в Минздраве республики отметили, что информация о нехватке медикаментов в Чурапчинской больнице не соответствует действительности. Все необходимое для лечения всех пострадавших у медиков имеется в полном объеме.

Специалисты республиканского Роспотребнадзора выявили в кафе быстрого питания целый "букет" нарушений, в том числе несоблюдение условий хранения сырья и готовых блюд, обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении и неудовлетворительное санитарное состояние помещений. Отобраны пробы пищевых продуктов, смывы с объектов внешней среды, деятельность кафе приостановлена.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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