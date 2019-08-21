В Якутии выявлен еще один случай заболевания открытой формой туберкулеза

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-21T10:08:23+03:00

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В Нижнем Бестяхе выявлен один случай заболевания открытой формой туберкулеза. Тяжелое заболевание подозревается у работницы магазина, которая приехала в Якутию из зарубежья.

В магазине она работала с 12 марта 2019 года. Отрицательный результат ФЛГ от 10 марта был выдан в Якутске.

15 августа женщина обратилась к гинекологу, который направил ее на флюорографию в Мегино-Кангаласскую больницу. 16 августа женщина была на приеме у фтизиатра, который поставил ей предварительный диагноз и направил на дальнейшее обследование в Якутск.

Фтизиатр осмотрел более 40 сотрудников магазина. 19 августа в торговом объекте была проведена заключительная дезинфекция. Также дезинфекция проведена по месту жительства больной.

На данный момент, инфицированная проходит стационарное лечение в «Фтизиатрии». Это не единственный случай заболевания открытым туберкулезом в республике за последнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU