В двух поселках Якутии выявлены больные открытой формой туберкулеза

В двух посёлках республики выявлены случаи заболевания открытой формы туберкулеза. По линии Минздрава республики проводятся меры, направленные на пресечение дальнейшего распространения инфекции, обследуются люди, контактировавшие с больными.

29 июля из старательской артели «Дражник» в Усть-Майскую центральную районную больницу был доставлен рабочий, уроженец Хабаровского края. Его постоянный кашель с примесью крови вызвал подозрение у коллег. При устройстве на работу вахтовик предъявил отрицательные результаты ФЛГ.

На днях недомогание почувствовали другие старатели. Работники артели организовали забастовку и потребовали, чтобы их обследовали в районной больнице. Теперь вахтовики хотят пройти обследование в Якутске, но их не хочет везти ни одно такси, а гостиницы закрывают перед ними двери.

5 августа у пациента-вахтовика подтвердился диагноз "туберкулез с бактериовыделением", впоследствии его госпитализировали в тубдиспансер Якутска.

В городском округе Жатай с апреля по май выявлены шесть случаев заболевания туберкулезом. У всех больных диагностирована запущенная форма заболевания, у пяти – бактериовыделения. В настоящее время инфицированные госпитализированы в стационар.

Роспотребнадзор по Якутии также проводит противоэпидемические мероприятия в артели «Дражник». Ситуация остается на контроле.