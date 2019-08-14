В Якутске 56-летняя женщина упала в автобусе при резком торможении

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-14T11:01:40+03:00

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В Якутске 56-летняя женщина упала в автобусе, который резко затормозил. Индицент произошел вечером 13 августа.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Якутска, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ-32054», проезжая по улице Дзержинского, резко нажал на тормоз, из-за чего пожилая пассажирка не смогла устоять на ногах. 56-летняя женщина упала навзничь и ударилась затылком. Медики диагностировали у нее ушиб головы, назначено амбулаторное лечение.

Водитель был трезв. По фактам ДТП проводится проверка.

Не так давно в салоне автобуса упала ещё одна пожилая женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU