В Якутске 56-летняя женщина упала в автобусе при резком торможении
Медики диагностировали у пассажирки ушиб головы
Водитель был трезвФото: ЯСИА
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В Якутске 56-летняя женщина упала в автобусе, который резко затормозил. Индицент произошел вечером 13 августа.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Якутска, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ-32054», проезжая по улице Дзержинского, резко нажал на тормоз, из-за чего пожилая пассажирка не смогла устоять на ногах. 56-летняя женщина упала навзничь и ударилась затылком. Медики диагностировали у нее ушиб головы, назначено амбулаторное лечение.
Водитель был трезв. По фактам ДТП проводится проверка.
Не так давно в салоне автобуса упала ещё одна пожилая женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU