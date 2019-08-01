2019-08-01T12:52:00+03:00
Общество

68-летняя пенсионерка из Якутска скончалась в больнице после падения из автобуса

Пожилая женщина три дня пролежала в коме, но так и не пришла в сознание
Нинель ГУСЕВА
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Проводится процессуальная проверка.Проводится процессуальная проверка.Фото: Архив "КП"
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В Якутске пенсионерка упала, выходя из автобуса, получила перелом черепа и скончалась в больнице. Инцидент произошел 26 июля в маршрутном автобусе №18.

68-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской больницы №2. Она три дня пролежала в коме, но так и не пришла в сознание.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следствию. Основных версий две: женщина оступилась, выходя из автобуса, или водитель начал движение, не дождавшись, пока пассажирка выйдет. Записи видеорегистратора или с камер наблюдения нет.

- Если вина водителя будет установлена и доказана, он будет отстранен от работы на маршруте и лишен права трудоустройства по найму на общественном транспорте в нашем городе, - отметила руководитель отдела транспорта окружной администрации Якутска Лилия Симонова.

Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Анна Колесник, материал по этому делу в следственный отдел по Якутску поступил. Проводится процессуальная проверка.

С 22 по 26 июля на территории Якутска и его пригородов были зарегистрированы 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых 6 человек, в том числе двое детей, получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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