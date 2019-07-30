АЛРОСА и ФАДН России поддержат малочисленных народов Севера
АЛРОСА и федеральное агентство по делам национальностей подписали соглашение по взаимодействию в сфере сохранения традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Основным направлением работы станет развитие сотрудничества объединений коренных малочисленных народов с органами местного самоуправления и промышленными компаниями.
– Для нас важно найти баланс между интересами государства, бизнеса и коренных малочисленных народов. Только так можно добиться устойчивого экономического развития региона, улучшения качества жизни и развития национальной культуры, - отметила Полина Анисимова, руководитель экоцентра АЛРОСА.
В ходе совместной работы в планах уделить особое внимание развитию нормативно-правовой базы, направленной на создание условий для повышения уровня образования коренных малочисленных народов Дальнего Востока.
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ИСТОЧНИК KP.RU