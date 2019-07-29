2019-07-29T08:13:30+03:00
Происшествия

Прокуратура Якутии восстановила права коренных малочисленных народов Севера

Убытки возместил алданский филиал «Якутлесресурса»
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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На защиту нарушенных прав коренных малочисленных народов Севера - жителей Беллетского национального эвенкийского наслега, встала прокуратура района.На защиту нарушенных прав коренных малочисленных народов Севера - жителей Беллетского национального эвенкийского наслега, встала прокуратура района.Фото: ЯСИА
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Прокуратура Якутии восстановила права коренных малочисленных народов Севера.

Алданский филиал «Якутлесресурса» незаконно взимал с эвенков, ведущих традиционный образ жизни, плату за отвод лесосек. Между тем, согласно Лесному кодексу России, представители КМНС могут бесплатно заготовлять древесину для собственных нужд, исходя из установленных нормативов.

На защиту нарушенных прав коренных малочисленных народов Севера - жителей Беллетского национального эвенкийского наслега, встала прокуратура района. На сторону надзорного ведомства встал и суд, который взыскании в их пользу незаконно оплаченные денежные средства и восстановил права жителей наслега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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