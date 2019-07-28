2019-07-28T04:52:13+03:00
Звезды

Якутский фильм "Надо мною солнце не садится" завоевал гран-при XXI Шукшинского кинофестиваля

Дебютная работа режиссёра Любови Борисов ой продолжает собирать награды
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Любовь Борисова на закрытии XXI Шукшинского киновестиваля в селе Сростки Алтайского края.Любовь Борисова на закрытии XXI Шукшинского киновестиваля в селе Сростки Алтайского края.Фото: Социальные сети
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Фильм режиссёра Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» завоевал гран-при XXI всероссийского Шукшинского кинофестиваля, который проходил 23-27 июля в Барнауле. Экспертное жюри признала картину лучшей в конкурсной программе среди игровых полнометражных фильмов.

– На фестивале график был насыщенный. У нас было 4 сеанса в разных кинотеатрах, 3 из которых я представляла сама, смотрела со зрителями фильм и отвечала на вопросы после показа. Реакция зрителей была очень тёплой, задали кучу вопросов. Один человек рассказал, что его сын в середине сеанса прошептал: "Хоть бы фильм никогда не кончался!", – поделилась Любовь Борисова в Instagram.

Закрытие фестиваля проходило 27 июля в родном селе Василия Шукшина – Сростки, прямо на горе Пикет, где ему поставили памятник. В конкурсной программе фестиваля участвовало 10 картин.

Недавно фильм завоевал две основные награды Шанхайского кинофестиваля. С 24 по 27 августа «Надо мною солнце не садится» увидят зрители Башкирии, а 19-25 сентября – в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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