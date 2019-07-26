2019-07-26T11:08:49+03:00
Здоровье

В Якутске пройдет анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатиты В и С

Узнать результат анализа можно будет на месте
Нинель ГУСЕВА
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Акция будет проходить у центрального входа в городской парк культуры и отдыха с 10 до 17 часов.Акция будет проходить у центрального входа в городской парк культуры и отдыха с 10 до 17 часов.Фото: Архив "КП"
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27 июля в Якутске пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Жители и гости столицы республики смогут бесплатно и анонимно сдать анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Те, кто прошел экспресс-тестирование, смогут узнать результат на месте, сообщили News.Ykt.Ru организаторы.

Акция республиканского «Центра СПИД» и Якутской республиканской клинической больницы будет проходить у центрального входа в городской парк культуры и отдыха с 10 до 17 часов.

На сегодняшний день в Якутии на диспансерном учете состоят более 14 тысяч больных вирусными гепатитами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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