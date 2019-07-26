В Якутске пройдет анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатиты В и С
27 июля в Якутске пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Жители и гости столицы республики смогут бесплатно и анонимно сдать анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Те, кто прошел экспресс-тестирование, смогут узнать результат на месте, сообщили News.Ykt.Ru организаторы.
Акция республиканского «Центра СПИД» и Якутской республиканской клинической больницы будет проходить у центрального входа в городской парк культуры и отдыха с 10 до 17 часов.
На сегодняшний день в Якутии на диспансерном учете состоят более 14 тысяч больных вирусными гепатитами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Хорошие новости в отделении вирусных гепатитов Якутской городской клинической больницы №2 звучат именно так (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU