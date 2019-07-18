2019-07-18T04:20:33+03:00
Общество

Социальное такси: в Якутске намечается нововведение

Поездки по городу для маломобильных граждан станут доступнее
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Пользование социальным такси станет прощеПользование социальным такси станет прощеФото: ЯСИА
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Поездки по городу для маломобильных граждан станут доступнее. Для инвалидов I и II группы, которые пользуются услугами социального такси, в Якутске будет введена пластиковая карта.

Она поможет систематизировать перевозку маломобильных граждан на территории столицы республики, а также повлияет на прозрачность и открытость предоставления услуг.

Субсидированные услуги сопровождения действуют в городе с 1 июня, и уже успели завоевать популярность у людей с ограниченными возможностями.

Заказать социальное такси в Якутске можно по телефонам: 717-401, 262-401.

ИСТОЧНИК KP.RU

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