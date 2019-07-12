2019-07-12T10:25:32+03:00
Общество

В Якутске специализированная служба такси за месяц выполнила 77 рейсов

Ежедневно выполняется по 3-4 субсидированные перевозки
Мария Удовкина
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Перевозка осуществляется на приспособленном для посадки пассажиров на инвалидной коляске микроавтобусе Toyota Hiace.Перевозка осуществляется на приспособленном для посадки пассажиров на инвалидной коляске микроавтобусе Toyota Hiace.
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С 1 июня 2019 года в Якутске заработала первая специализированная служба такси для лежачих больных и людей, передвигающихся в кресле-коляске, с инвалидностью I и II группы. По состоянию на 1 июля выполнено 77 рейсов на общую сумму 78 500 рублей.

Перевозка осуществляется на приспособленном для посадки пассажиров на инвалидной коляске микроавтобусе Toyota Hiace.

- Услуга востребована в городе. Ежедневно выполняется по 3-4 субсидированные перевозки. С распространением информации их количество увеличилось до 6-7, - отметил помощник главы Якутска Александр Прокопьев.

Коммерческая стоимость данной услуги составляет 2 тысячи рублей за проезд в один конец, по договору для инвалидов на коляске и больных на носилках осуществляется по ценам обычного такси, сложившихся в рыночных условиях по городу Якутску.

В предоставляемую услугу также входит сопровождение больного от своего местоположения до места назначения.

Заявки на услугу социального такси принимают по номерам: 717-401, 262-401.

ИСТОЧНИК KP.RU

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