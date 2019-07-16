2019-07-16T05:53:14+03:00
Происшествия

Встреча с медведем в Верхоянском районе приняла неожиданный поворот

Случайный прохожий угодил под пулю, предназначавшуюся хозяину тайги
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Косолапому удалось убежать в лес.Косолапому удалось убежать в лес.Фото: ЯСИА
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Встреча с медведем в Верхоянском районе едва не закончилась трагедией. Инцидент произошел в районе села Осохтох.

Собака, вышедшая на след хозяина тайги, вывела его на своих хозяев. Люди встретили хищника выстрелом из ружья.

Раненый зверь пустился в бегство, но охотники решили не упускать добычу. Однако второй выстрел, которым животное планировали добить, чуть не стал смертельным для 17-летнего парня, которому не повезло оказаться не в то время не в том месте. Молодой человек получил ранение в грудь слева, а раненый медведь скрылся в чаще леса.

Вывезти раненого в Батагай удалось не сразу – в Верхоянье бушуют лесные пожары, и задымление преградило путь вертолету санавиации. Через несколько часов парня доставили в центральную районную больницу.

Медики оценивают его состояние как стабильное, средней тяжести, сообщает газета «Вести Верхоянья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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